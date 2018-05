«Un boato, come una scossa di terremoto» Altri infortuni mortali nel 2004 e nel 2013

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TESTIMONIANZEPADOVA «È come se ci fosse stata una scossa di terremoto. Un botto terribile e il pavimento che tremava. L'istinto ci ha portati a scappare fuori, poi siamo tornati subito dentro per vedere se qualcuno era rimasto ferito. O peggio». È il racconto di uno dei dieci metalmeccanici che erano all'interno del capannone teatro dello spaventoso incidente di ieri mattina alle Acciaierie Venete di Padova e che hanno soccorso per primi i quattro colleghi ustionati dall'onda provocata dalla caduta del calderone contenente 90 tonnellate...