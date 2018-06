CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un blitz dei no global, momenti di tensione a piazzale Roma e scontro sfiorato con le forze dell'ordine. Il tutto in una giornata - quella di ieri - da bollino nero, con 75mila arrivi in centro storico e mezzi di trasporto messi a dura prova, con Avm che ha potenziato al massimo le corse di navigazione e automobilistiche. La fase più calda della giornata c'è stata verso mezzogiorno: da una parte il picco massimo di arrivi, dall'altra la contestazione dei no global, che prima hanno preso possesso dei varchi di Lista di Spagna, addobbandoli...