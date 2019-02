Un blitz a colpo sicuro: incastrati grazie ai droni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀMESTRE Sono arrivati, come in Apocalipse Now, sbucando dall'orizzonte ma nessuno se n'è accorto perché, a differenza della scena del film di Coppola del 1979 sulla guerra in Vietnam, non c'erano elicotteri a volare sulla laguna di Venezia e sul Delta del Po, ma droni. È con i mini elicotteri radiocomandati, attrezzati di potenti videocamere, che il blitz dei giorni scorsi ha fatto finire nella rete così tanti pesci. È una svolta epocale soprattutto per il fattore sorpresa, ed è la prima occasione in cui vengono utilizzati in...