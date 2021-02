IL CENTROSINISTRA

VENEZIA Il Pd porta tre ministri nel governo Draghi, Franceschini alla Cultura, Orlando al Lavoro e Guerini alla Difesa. E a Venezia aspetta di capire la sorte dei suoi sottosegretari uscenti, Andrea Martella alla presidenza del Consiglio, con delega all'Editoria, e Pierpaolo Baretta all'Economia. «Non dipende da me», chiosa quest'ultimo, facendo però capire che potrebbe essere giunto il momento di passare la mano: «È chiaro che siamo tutti a disposizione per dare un aiuto, ma le decisioni sono in capo al presidente del Consiglio. Vedremo nei prossimi giorni. È chiaro, comunque, che ho già quattro governi alle spalle».

Baretta, già candidato sindaco sconfitto, tuttora consigliere comunale, dà al governo «un giudizio positivo sotto due profili: il prestigio del professor Draghi e la qualità delle persone, soprattutto tra i cosiddetti tecnici. Pur essendo una maggioranza larghissima, così tanto che potrebbero esserci dei problemi, credo che ci siano tutte le condizioni per trovare il punto di sintesi per permettere al Paese di uscire dalla strettoia della pandemia con annessi e connessi. Lega e Forza Italia entrano con i loro esponenti di maggior dialogo, la nomina di Renato Brunetta è molto positiva perché potrà essere utile a Venezia e gli auguro buon lavoro. Ora il centrosinistra è chiamato a rivedere il suo rapporto con il nord del Paese».

Anche il senatore Andrea Ferrazzi attende di capire cosa succederà per i viceministri e i sottosegretari. «È nato un governo importante afferma guidato da una persona estremamente autorevole per la situazione che stiamo attraversando. È un governo fortemente connotato sull'asse Mattarella-Draghi, un governo del Presidente per l'unità nazionale, con cifra antipopulista e antisovranista. È molto significativo, inoltre, che la gestione del Recovery Plan sia rimasta tutta in mano al premier, dopo una manfrina politica piuttosto deplorevole». Quanto ai rapporti con Venezia, Ferrazzi ricorda che «con i governi riformisti Venezia ha avuto un'attenzione che non c'era mai stata negli ultimi vent'anni. Per quanto mi riguarda continuerò a lavorare in questa direzione, per il bene della città».

Diverso il punto di vista di un esponente come Monica Sambo, assai più crtitica sugli assetti del nuovo governo e sulle possibili ricadute per Venezia. «Il Presidente Mattarella è riuscito a farci uscire da questa crisi e adesso vedremo il percorso concreto di azione del governo», dice la capogruppo dem in Consiglio comunale che non lesina critiche: «Ci sono molte note dolenti, in primis il rammarico dell'assenza di ministre del Pd, tema che ci impone ancora una volta di riflettere sulla partecipazione delle donne alla vita politica del Paese. Quanto a Venezia continua due elementi vanno rilevati: ci sono ministri veneti ma non del Pd e Franceschini non ha più la delega al Turismo, che è andato alla Lega. Non credo che questo aiuterà nella nostra idea di città». (a.spe.)

