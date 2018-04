Un Berlusconi da film tra decadenza e fascino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMILANO Non poteva forse trovare momento migliore Paolo Sorrentino per uscire nelle sale con il suo ultimo film Loro dedicato alla figura di Silvio Berlusconi, proprio nei giorni in cui il leader di Forza Italia mostra il più orgoglioso disinteresse nel farsi da parte, nonostante Lui sia stato dato politicamente per morto già altre volte e ogni volta puntualmente risorto. Il film che Cannes non ha accettato di inserire nel programma del festival in partenza tra due settimane (e vedendolo se ne intuiscono i motivi) esce diviso in due...