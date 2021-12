Un balzo dell'88 per cento di ricoveri in questo primo scorcio di dicembre, da 35 a 66 persone ricoverate con Covid-19.

Una situazione di allarme che sta facendo scattare tutte le misure ospedaliere già sperimentate in oltre un anno e mezzo, con l'ospedale di Trecenta che ritorna tutto destinato al Covid-19, bloccando l'arrivo di pazienti normali e con il trasloco di quelli che c'erano in altri nosocomi della provincia.

Tutto ciò comporta una riduzione delle prestazioni per destinare il personale appunto ai reparti Covid, così come influisce sugli ospedali di Rovigo e Adria, i quali a loro volta vedono un aumento di posti letto destinati a pazienti Covid, ma non così gravi da dover essere portati a Trecenta e personale da spostare su questi settori.

Sul fronte dei nuovi contagi, il bollettino di ieri dell'Ulss 5 ha segnato una sensibile diminuzione di casi rispetto al giorno prima, con 66 positività riscontrate, delle quai metà in persone già poste in isolamento. Sono salite, pertanto, a 2.556 quelle in tale situazione, mentre con 56 guarigioni registrate, aumenta di poco il numero complessivo di polesani attualmente positivi, a 1.232. Nerlle Rsa il quadro resta numericamente stabile tra guariti e nuovi casi.

