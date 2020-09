PRIMA USCITA

JESOLO Primo impegno pubblico per il governatore Luca Zaia, ieri mattina arrivato a Jesolo per partecipare, al TerrazzaMare, alla consegna degli Awards Best of Alpe Adria della guida Best Gourmet 2020. Pur tra distanziamento e uso della mascherina (come ha invitato lo stesso Zaia al suo arrivo), si è trattato del suo primo bagno di folla post-elezione, in una città dove proprio la Lista Zaia ha fatto il pieno di voti, grazie anche alla performance dell'ex sindaco Francesco Calzavara confermato in Consiglio regionale con 4.595 preferenze e indicato tra i probabili componenti della nuova Giunta. Per il Governatore non sono mancate le solite richieste di saluto e selfie. Inevitabili anche i riferimenti all'attualità. A partire dal bilancio della stagione turistica. «I nostri albergatori ha detto il governatore hanno perso fino al 70% di fatturato, in Veneto abbiamo perso 60mila posti di lavoro, 30mila dei quali sono del comparto turistico. Siamo la prima regione turistica italiana, serve una risposta all'altezza: abbiamo già rimodulato i fondi comunitari per intervenire nella promozione e aiutare le imprese. C'è poi la grande partita dei Recovery Fund, la parte destinata al Veneto sarà usata anche dal turismo».

Confermata poi la sinergia con Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia: «Aggregando l'offerta turistica ribadisce Zaia riusciamo ad avere un impatto nei mercati diverso a quando ci presentiamo in ordine sparso». Poi i complimenti al riconfermato sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e i riferimenti alla questione dei tamponi per i bambini. «Con tutti i governatori delle regioni spiega il presidente del Veneto abbiamo chiesto che la norma indicata dall'Istituto superiore di sanità sia rivista: ad oggi il tampone è previsto per ogni bambino che ha un micro-sintomo, è una situazione che mette in difficoltà le scuole, le famiglie e i pediatri». Infine le questioni politiche: «La maggioranza ha le idee chiare chiosa Zaia dobbiamo rispondere ai veneti. Rivedere il regolamento del Consiglio regionale per dare più margine alle opposizioni? Non spetta a me deciderlo ma al Consiglio».

