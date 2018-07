«Un'azione preventiva per colpire il patrimonio dei criminali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE «Si tratta di uno dei primi sequestri preventivi del genere in Italia e ha un carattere per così dire più incisivo e immediato anche rispetto alla stessa misura cautelare perché va a colpire i criminali subito nell'aspetto economico, aggredendone di fatto il patrimonio, sottraendo ai criminali le auto necessarie alla commissione dei reati». Così il comandante provinciale dei carabinieri, Claudio Lunardo, sintetizza quello che per lui è il valore aggiunto dell'operazione Ghost cars. «Il provvedimento emesso dal gip di Milano -...