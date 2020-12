L'ANALISI

VENEZIA Quale impatto avrà la pandemia nel mondo del lavoro veneziano? «Più di un'azienda turistica su due prospetta seri rischi operativi nel proseguire la sua attività». Questa la risposta della fondazione Consulenti del lavoro. Sulla spinosa tematica occupazionale l'ente ha infatti condotto uno studio approfondito nell'ambito veneziano. I risultati dell'indagine verranno presentati al pubblico nel primo pomeriggio di oggi. L'occasione è il video-convegno dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Venezia che all'ordine del giorno tematizza la presentazione della ricerca Impatto occupazionale dell'emergenza covid-19 nella realtà metropolitana veneziana, si legge in una nota. Tra le voci indagate, un rapporto percentuale tra tutti salta all'occhio. Il 51,4% delle realtà imprenditoriali si apprende dal documento - contro una media nazionale del 31,8%, guarda infatti con preoccupazione la possibilità di un'effettiva ripartenza. L'incontro si propone di ricontestualizzare, dati alla mano, un problema di portata nazionale per non dire globale, nelle sue più specifiche circostanze locali. L'appuntamento è organizzato dal consiglio dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Venezia in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e della Fondazione studi. L'evento, aperto dall'intervento di Patrizia Gobat, presidente dell'ordine a Venezia, è inoltre patrocinato dalla Regione Veneto e dal Comune. Seguiranno in ordine gli interventi introduttivi di Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, e di Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi consulenti del lavoro. L'onere di illustrare l'analisi che affronta di petto il tema del lavoro, mettendo in luce il contraccolpo alla crisi che questo sempre più difficilmente riesce a somatizzare, spetta invece all'esperta della fondazione Ester Dini la quale esporrà la relazione all'attenzione degli ospiti e uditori. Tra questi, dall'amministrazione comunale, l'assessore Simone Venturini per la Coesione sociale, Politiche della residenza, Sviluppo economico, Lavoro e Turismo, e l'assessore Roberto Marcato, per lo Sviluppo economico, Energia, Legge speciale per Venezia della Regione Veneto. Chiamati a intervenire e a concludere i lavori anche Alessandro Agostinetti, direttore in Regione della Direzione lavoro, il professor Gaetano Zilio Grandi, ordinario all'Università Ca' Foscari, Tiziano Barone, direttore Veneto lavoro, e ancora il direttore Inps regionale Veneto Antonio Pone e il direttore Confesercenti della città metropolitana di Venezia Maurizio Franceschi.

Costanza Francesconi

