NUOVO ARRIVO

BELLUNO Grande appassionato di cinema, scrittore di libri gialli. È arrivato nelle Dolomiti giovedì il dottor Nicolò D'Amico. Classe 1964, da giovedì ricopre il ruolo di vicario del questore. D'Amico ha spiegato di conoscere la provincia e di averla frequentata in passato accompagnando i figli (ne ha tre) a sciare in Nevegal. D'Amico seguirà dunque quel che succede in questa provincia in un periodo estremamente particolare: nel mezzo dell'emergenza coronavirus ma anche con la prospettiva di grandi eventi ad occupare il calendario, ben prima delle Olimpiadi 2026 l'appuntamento è infatti con i mondiali di sci il prossimo anno. Il bagaglio di esperienza di D'Amico passa però attraverso eventi altrettanto importanti. Quando il presidente della Regione Luca Zaia era ministro dell'Agricoltura e aveva organizzato a Cison di Valmarino (Treviso) il G8 Agricolo D'Amico era a capo della Digos trevigiana, ed era anche Capo di Gabinetto. Sempre D'Amico ha firmato l'indagine sulla polisia veneta, una delle più clamorose inchieste degli ultimi vent'anni in provincia di Treviso che ha portato al sequestro di armi e munizionamenti destinati alla costituzione di una presunta polizia parallela per la liberazione del popolo Veneto. Ma in quel periodo la Digos guidata da D'Amico mise a segno anche indagini negli ambienti dell'estremismo trevigiano, di destra e di sinistra. Dopo l'esperienza in terra trevigiana D'Amico è stato a Roma dove ha frequentato un master in cooperazione internazionale poi è stato in Sardegna, a Nuoro e a Modena dove ha lavorato alla sicurezza del concerto di Vasco Rossi al Modenapark: più di 225mila biglietti stampati, un concerto che detiene ancora il record mondiale del maggior numero di spettatori paganti. La strada di D'Amico, prima di portarlo in quota lo ha portato a Padova dove è stato al timone della Divisione Amministrativa della questura. L'esordio, nel 1990, in questura a Genova, poi alla squadra mobile di Biella e in Sardegna, a Oristano. Un'esperienza maturata sul campo che a Belluno potrà essere utile alla città: in particolare sul fronte dei grandi eventi: quel modello Vasco Rossi che ha già esportato a Padova e che presto potrebbe sbarcare anche a Belluno. Perché mettere assieme le istituzioni e i privati in un solo tavolo di coordinamento non è semplice ma nei prossimi mesi è l'unica possibilità per permettere alla provincia di arrivare pronta ai mondiali del 2021.

