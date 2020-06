L'IDEA

PORDENONE Inventare un nuovo spazio dedicato agli spettacoli teatrali e di danza, agli incontri con gli autori, ai concerti, e sfruttando l'intera giornata anche per le messe o per lo sport come yoga e fitness. L'iniziativa parte dalla Claps, società cooperativa pordenonese specializzata nel service per gli spettacoli dal vivo (l'allestimento di palcoscenici, con predisposizione audio e luci), che da alcune settimane ha lanciato una proposta di collaborazione alle associazioni del territorio in alleanza con Andrea Mizzau organizzatore di festival (e fondatore del Blues Festival di Pordenone), e raccogliendo poi la partecipazione di 31 associazioni di 15 ambiti diversi. Lo scopo è creare un'arena in uno spazio verde vicino al centro, in cui assicurare standard di sicurezza soprattutto in ottica anti-Covid, dove realizzare un palinsesto di eventi di ogni genere condiviso tra diversi operatori, dalle scuole di musica e di danza, alle associazioni.

«Il progetto è stato condiviso con l'amministrazione comunale a cui abbiamo presentato una relazione e un progetto operativo» spiega Simone Del Mul, presidente della Claps. Tutto nasce da un sondaggio avviato dalla stessa Claps a inizio maggio, rivolto a un centinaio tra operatori, artisti, organizzatori. «Abbiamo stilato 14 domande per capire quali fossero umori, percezioni e anche ipotesi - prosegue Del Mul - Ci siamo accorti che c'era una grande volontà di collaborare. Vorremmo attrezzare un luogo all'aperto in un'area verde vicina al centro con palco, struttura, strumentazione, protocolli di sicurezza, condividendo i costi per ottimizzarli e abbassarli. Abbiamo trovato interlocutori privati (dal rivenditore di strumenti MP Poles, all'azienda Marcolin per la tensostruttura) disposti a concordare prezzi ad hoc».

L'ipotesi è quella di trasformare uno dei parchi in un'arena per gli eventi, con programmazione distribuita in tutta la giornata. Al momento l'ipotesi riguarda un centinaio di date, con la partecipazione di associazioni e soggetti che in città organizzano eventi. «L'accentramento di iniziative produrrebbe una riduzione di costi a favore delle stesse associazioni. Come Claps abbiamo 14 dipendenti che si stanno reinventando per fornire servizi nuovi (ad esempio la sanificazione) - prosegue Del Mul - Siamo in una fase di progetto, non c'è ancora nulla di definitivo, occorrerebbe poi un coordinamento, ma sarebbe una risposta concreta a un settore in crisi. Non abbiamo scopo di lucro, se non di sopravvivenza. La filiera dello spettacolo non è semplicemente investita da un calo di fatturato, si tratta di azzeramento. Siamo fermi dal 28 febbraio, se non per due incarichi uno audio e uno di riprese. Siamo in fis (fondo straordinario assimilabile alla cassa integrazione, ndr)». La cooperativa ha anche istituito un piccolo fondo interno di buoni spesa, per sostenere i dipendenti che maggiormente ora sono in grande difficoltà nell'acquistare alimenti.

