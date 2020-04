IL CASO

CIVIDALE (Li.Za.) Finora non era stata toccata dal virus, ma anche la casa di riposo di Cividale registra il primo caso di Covid-19 tra i suoi ospiti. L'anziano, che ha iniziato ad accusare sintomi compatibili con il Covid nel pomeriggio di martedì, è stato trasferito al Santa Maria della Misericordia di Udine e ad ora risulta l'unico contagiato all'interno dell'Asp, considerando anche il fatto che occupava una stanza singola e non aveva contatti con gli altri anziani presenti nella casa di riposo, proprio per le sue condizioni di salute che aveva già necessitato di un ricovero ospedaliero all'inizio dell'anno. Già negli ultimi mesi, in ragione delle sue condizioni di salute, non mangiava insieme agli altri ospiti, non faceva fisioterapia e non usciva dalla stanza per nessun tipo di attività. Nella tarda mattinata di ieri, però, l'amministrazione comunale non aveva ancora ricevuto la comunicazione dall'Azienda sanitaria. «Le informazioni che riceviamo quotidianamente spiega il sindaco di Cividale, Stefano Balloch ancora non riportano questo dato, forse per un disallineamento fra i ricoveri e i casi comunicati». Informazione che, comunque, al primo cittadino è arrivata tempestivamente dalla direzione della casa di riposo «per condividere la linea operativa di comunicazione alle famiglie degli ospiti e attivare i protocolli interni». Protocolli che finora avevano risparmiato la struttura, «è un ambito operativo molto delicato aggiunge Balloch che finora è stato gestito con protocolli rigidi». Sulla base di tutte le informazioni raccolte sono state attivate le procedure, ovvero i tamponi sui 238 ospiti e sui circa 200 operatori, un'operazione non facile data proprio la dimensione della struttura che ospita molti anziani non autosufficienti. Particolare attenzione è stata dedicata alla comunicazione alle famiglie, «cui ricorda il sindaco - è interdetto l'accesso alla casa di riposo, quindi abbiamo cercato di dare loro una informazione corretta e di non creare situazioni di panico. Rassicurare i familiari è stata la nostra priorità». Dall'inizio dell'emergenza, infatti, i parenti non possono fare visita agli ospiti delle strutture per evitare eventuali contagi e sono tante le case di riposo che si sono dotate di tablet e smartphone per mettere in comunicazione gli anziani con i loro parenti, in attesa che le visite possano riprendere. «Fino ad ora dice la lettera inviata alle famiglie - abbiamo adottato tutte le misure possibili volte a evitare l'ingresso del virus all'interno della struttura, ma, pur avendo precluso l'accesso di visitatori e soggetti esterni, in struttura operano circa 200 persone che, secondo i turni di lavoro, ogni giorno devono necessariamente accedere dall'esterno. Per questo, dai primi di marzo abbiamo stabilito che ogni operatore, ad ogni inizio turno, debba essere sottoposto a controllo sanitario e dotato dei necessari dispositivi di protezione, acquistati dall'Asp in misura sufficiente a soddisfare il fabbisogno per le prossime 8 settimane, e il cui corretto utilizzo viene monitorato costantemente, e abbiamo prudentemente prestabilito protocolli e misure da adottare al verificarsi di casi positivi». Ora si attendono gli esiti dei tamponi «per capire come strutturare l'operatività della casa di riposo» conclude Balloch. Oltre alla comunicazione alle famiglie, anche il personale che opera all'interno della struttura è stato immediatamente informato per dare il via ai test e l'attenzione è massima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA