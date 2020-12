Un anno solare da 42 punti. Si può fare di più. Il bottino conquistato dall'Udinese nei 34 incontri disputati nel 2020 rappresenta un risultato abbastanza buono. In proiezione, i 42 punti totalizzati ne valgono 47-48 in 38 giornate. Eppure non mancano i rimpianti: troppe le occasioni scialacquate per assestarsi nella parte sinistra della classifica, sia nel campionato scorso che in questo. Il potenziale era ed è tale da garantire un rendimento migliore e più continuo. Invece il comportamento della squadra di Gotti va ben oltre la sufficienza solo per le gare in trasferta, mentre quello alla Dacia Arena è stato deficitario.

Lontano da casa i bianconeri in 17 incontri hanno racimolato 25 punti, un bottino che in trasferta conquista solitamente un team che lotta per l'Europa e centra l'obiettivo. Sono frutto di 7 affermazioni, 4 pareggi e 6 sconfitte. In casa il piatto piange: alla Dacia il bottino è stato miserello, 17 punti, uno a incontro. Una media che solitamente contraddistingue chi lotta per la salvezza: 4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Mercato: Inter e Juve tornano all'attacco per Rodrigo De Paul, mentre Kevin Lasagna cambia scuderia.

