Un anno per cambiare la propria vita. Come? Con il servizio civile universale rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni che vogliono capire come spendere le loro giornate e sono intenzionati a dedicare il proprio tempo agli altri. Si tratta di una esperienza da fare con Don Bosco: i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice del Triveneto, che da sempre si occupano di educazione dei giovani, hanno pubblicato 8 progetti, per un totale di 132 posti in 37 diverse sedi tra Veneto e Friuli. Il servizio civile dura 12 mesi e si svolgerà tra il 2021 e il 2022. Ciascun progetto prevede il raggiungimento di 1.145 ore. C'è tempo fino all'8 febbraio per inviare la candidatura. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente on line tramite identità digitale Spid (Sistema di Identità Digitale). Per richiedere e ottenere le credenziali è necessario collegarsi al sito: https://www.spid.gov.it/. É previsto un compenso mensile pari a 439,50 euro. In Friuli Venezia Giulia i progetti a cui si può aderire sono i seguenti: Girotondo per un servizio nelle scuole dell'infanzia (affiancamento nelle attività educative e formative: tre sedi con quattro posti nelle province di Pordenone, Trieste, Udine).

