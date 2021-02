UN ANNO INFINITO

BELLUNO Sono passati 12 mesi, anche se l'anniversario per Belluno sarà sabato prossimo, dal giorno in cui è divampato l'incendio covid. Uno degli effetti più alienanti della pandemia è stato quello di aver cambiato le abitudini e averne rese normali delle altre. C'è chi torna a casa dal lavoro, cucina e si siede a tavola con la mascherina ancora appiccicata alla bocca. Oppure chi non ricorda l'ultima volta che è uscito a cena con un amico o la sera in cui è sprofondato nella poltrona di un cinema. È anche un anno che pesa, per tutte le persone positive al covid che hanno perso la vita dentro o fuori dagli ospedali. A Belluno sono state 568. Giovani, anziani, portatori di patologie gravi, sportivi: il virus non ha fatto sconti a nessuno. L'incubo è iniziato il 27 febbraio 2020. Un medico, residente a Belluno ma domiciliato a Treviso, viene sottoposto a tampone dopo che una sua paziente positiva muore. È, di fatto, il primo bellunese ad aver contratto il virus. In quegli stessi giorni Roberto Bianchini, primario di Otorinolaringoiatria al San Martino, torna a lavorare dopo una vacanza in Thailandia. È lui, secondo la Procura, il responsabile del primo focolaio scoppiato all'ospedale di Belluno. Attualmente è indagato per epidemia colposa aggravata. Il 4 marzo l'Usl 1 Dolomiti sospende i ricoveri programmati e poco dopo si registra la prima vittima.

L'INCUBO

È Noris Picello, 91enne di Sovramonte, contagiata in Geriatria a Feltre e morta l'11 marzo in Malattie Infettive a Belluno. Il virus comincia a correre e a diffondersi in tutta la provincia, soprattutto nelle case di riposo. Da Roma, una decisione drastica: lockdown totale per tre mesi. Nel frattempo aumenta la pressione sugli ospedali e l'azienda sanitaria bellunese blocca le attività non urgenti. Le riprenderà il 4 maggio con 12mila visite in sospeso. Poi arriva l'estate, la bella stagione, e i casi diminuiscono. Il virus quasi scompare e la montagna diventa la meta preferita dagli italiani. I sentieri delle Dolomiti vengono presi d'assalto perché «siamo all'aperto e c'è tantissimo spazio». Nella seconda metà di settembre c'è l'impressione di aver osato un po' troppo. Scoppia un focolaio in Comelico che si diffonderà poi in Cadore e nell'Ampezzano. Qualcuno dà la colpa ai turisti, qualcun altro ai cittadini. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti spiega che può essersi trattato di «super diffusori». Fatto sta che la seconda ondata di contagi, in Veneto, parte da qui. Vengono eseguite due giornate di tamponi di massa: il 27 settembre in Comelico, il 29 novembre ad Auronzo. L'Usl 1 sospende di nuovo le visite. Questa volta ne rimarranno indietro più di 15mila.

I TRISTI PRIMATI

Da ottobre a dicembre Belluno scala le classifiche di tutt'Italia. Il 29 ottobre i dati del ministero della Salute la indicano come la provincia veneta con più contagi ogni 10mila abitanti. Sono addirittura 153. In altre parole c'è un positivo e mezzo (1,53) ogni 100 persone. Il 5 dicembre gli stessi dti della protezione civile la mettono al primo posto in Italia per numero di positivi ogni 100mila abitanti. Con queste basi Belluno diventa anche la prima provincia del Veneto con più vittime positive per numero di abitanti. Il sistema di contact-tracing, con numeri così alti, va in tilt. Quello bellunese è tarato sui 50-60 casi al giorno ma a dicembre vengono raggiunti picchi di quasi 400 nuovi positivi in 24 ore. Solo adesso, a distanza di un anno, ci si accorge della differenza tra le due ondate. Il rapporto è di circa 1 a 4, almeno sul fronte dei nuovi positivi. Ma anche i ricoveri e le vittime hanno raggiunto numeri spropositati. Basti pensare che i pazienti di questi giorni, ben lontani dagli oltre 200 di dicembre, sono però molto vicini al picco della prima ondata.

NUOVE ARMI

Con la differenza che ora sono arrivati i 3 vaccini di Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Dal 27 dicembre l'azienda sanitaria ha vaccinato 7.925 persone (il 3,94% della popolazione bellunese). Di queste, 6.171 hanno completato il ciclo vaccinale (3,07%). Il grido dei no-vax, molto flebile, non spaventa e anzi viene zittito quasi subito. Le due volontarie della Croce Rossa di Feltre sono state sospese dall'attività in ambulanza, due oss della rsa di Agordo lasciati a casa e 7 della Gaggia Lante di Belluno invitati a prendersi ferie. Il futuro è buio. Ciò che appare sempre più chiaro, invece, è che solo il comportamento del singolo cittadino potrà davvero fare la differenza.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

