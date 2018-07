Un anno fa la tragedia di Eraclea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ERACLEA Un anno fa il piratadella strada era stato un giovane neopatentato che si trovava alla guida della sua Opel Corsa, investendo e uccidendo un turista sloveno di 75 anni per poi proseguire la corsa senza fermarsi a prestare soccorso. Lui è Alberto Cian di Eraclea, all'epoca 18enne. Stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia con gli amici. Patentato da pochi mesi, era alla guida della sua auto quando ha investito il 75enne, un noto fotografo sportivo in vacanza in campeggio con la famiglia che in quel momento si trovava...