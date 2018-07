Un anno fa l'allarme al Boter

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un incendio in centro storico crea sempre allarme, in particolare quando si assiste in diretta ad un intervento dei pompieri. E anche recentemente simili episodi non sono mancati. Circa un anno fa, ad esempio, sempre a Cannaregio l'allarme era scattato di notte al sotoportego del Boter, a pochi passi da Rio Terà San Leonardo. Di notte una donna aveva dato l'allarme segnalando che le fiamme avevano colpito alcuni mobili di una casa al piano terra (in questo caso, oltre al probabile corto circuito, tra le cause si era ipotizzata anche una...