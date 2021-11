Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COSA DICONO I NUMERIBELLUNO Riapre la Terapia Intensiva covid. Una notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere (né scrivere) di nuovo ma che deve essere contestualizzata. Intanto, una precisazione: riapre la Terapia Intensiva covid del San Martino per un paziente che non risiede in provincia e che è stato trasferito nel capoluogo da un'altra ulss. Questo è un dato importante perché fa capire come la situazione bellunese pur...