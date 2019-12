CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UN ANNO DI EVENTILONGARONE Cala il sipario sulla (Mig) Mostra internazionale del Gelato. E, di fatto, si chiudono gli eventi della Fiera di Longarone 2019. Così diventa subito tempo di bilanci. Un polo che si conferma strategico per la montagna e che nei prossimi anni, come anticipa il presidente Gian Angelo Bellati, punterà ancora di più sull'internazionalizzazione e sulla qualità delle esposizioni. Senza dimenticare ovviamente la centralità dei visitatori. Un primo bilancio per l'anno in corso, intanto, parla di duecentomila persone...