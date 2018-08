Un anno con voi: il bilancio dell'amministrazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA COMUNICAZIONEPADOVA In questo anno con voi abbiamo realizzato grandi progetti ma non solo: cento e più piccole grandi cose che hanno delineato chiaramente un'idea di città. Sono solo l'inizio di un grande lavoro da fare assieme, per trasformare la realtà e costruire il futuro.É uno dei mantra ripetuti nella brochure Un anno con voi che l'amministrazione comunale sta inviando nella cassetta della posta di centomila famiglie padovane. Quarantacinque pagine fitte di programmi, cose fatte, e progetti, in tutti i campi, dalla mobilità alla...