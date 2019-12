Un anno col doppio 20: ecco i miei numeri della fortuna

Mario Barba

Un anno che porta il numero 20. Un numero fantastico pieno di buone qualità, un numero molto positivo che essendo doppio è alla massima potenza. Le sequenze portano con se sempre tanta energia, il 2 è l'armonia, l'equilibrio, l'unione. Lo 0 è il numero non ancora nato, è un numero ignoto, un numero da cui si riparte, sommato rimane sempre un 2, raddoppiandolo però, dà come numero nascosto il 4 il numero della rinascita. Il numero 20 nella Smorfia napoletana è associato al concetto di Festa, nei tarocchi invece rappresenta il Risveglio, la Positività, mentre nella smorfia veneziana è legato al concetto del Bene e della Campagna perciò, della Pace! Con tutte queste premesse il 2020 dovrà essere un anno nuovo in tutti i sensi. Lo spero per Venezia, per i paesi in guerra, per tutte le persone in difficoltà. Io parlo con i numeri e il 2020 mi parla solo di cose belle e positive che auguro a tutti gli affezionati lettori e a tutti gli uomini di buona volontà! Anca sto anno xe finio, e tuti quanti preghemo Dio, che queo novo che rivarà sia più beo; più fortunà!!! Per tutti voi ho smorfiato la giocata degli Auguri buona per tutto l'anno 2020 con i numeri 1-20-13-43 da farsi con ambo e terno Venezia Bari e Tutte. BUON ANNO NUOVO!!! Dal vostro Mario barba.

