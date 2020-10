MESTRE L'ultimo giorno e mezzo è stato nero, in provincia, per i contagi. Il bollettino diramato ieri alle 17 da Azienda zero, ha registrato un totale di positivi dall'inizio della pandemia di 5.198 persone, quando alle 8 del mattino di martedì erano 5.042 (non c'era stato il bollettino delle 17): significa 156 nuovi positivi in 33 ore. Tra loro, comunica Uilpa, c'è un altro vigile del fuoco impegnato nel corso di Sala operativa nella caserma sul Terraglio, il settimo caso in un mese: «Chiediamo tamponi rapidi su tutto il personale e la sospensione temporanea del corso con successivo screening», scrivono in una nota il segretario provinciale e regionale del sindacato Luigi Losito e Davide Meli. Dal comando viene risposto che erano state assunte tutte le misure di sicurezza e di distanziamento necessarie, e i medici non hanno ritenuto di procedere con quarantene o isolamenti per il resto del gruppo. Tornando ai numeri, a ieri sera sono stati calcolati 1.388 attualmente positivi, che erano 1.271 nella rilevazione precedente, e 111 ricoverati di cui 10 in terapia intensiva: 4 ciascuno all'Angelo e a Dolo, 1 ciascuno a Venezia e San Donà, in crescita di due unità. Fortunatamente non ci sono stati altri decessi, fermi da inizio pandemia a 334, mentre i negativizzati sono saliti a 3.476, 14 in più rispetto a ieri mattina. La situazione è monitorata con attenzione: se in due settimane si sono avuti mille nuovi casi, i 156 in un giorno e mezzo scarso segnano un ulteriore incremento della curva. (a.spe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA