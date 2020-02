L'EPISODIO

UDINE Il 2020 è partito sotto i peggiori auspici per una delle specie di carnivori più tutelate d'Italia. Dopo i due esemplari di sciacallo dorato falciati a gennaio in Friuli, il primo giorno di febbraio è stato investito un altro animale. Ma la carcassa era così malconcia dopo lo schianto che la certezza che si trattasse proprio di uno sciacallo si è avuta solo il 5 febbraio, «visto il suo pessimo stato di conservazione. Per questo motivo è passato sotto silenzio, anche perché oscurato dal successivo investimento di un maschio di canis lupus, avvenuto il 3 febbraio 2020 sulla strada Cimpello-Sequals, in comune di Zoppola, recuperato grazie al Corpo forestale regionale della stazione di Maniago», spiega lo zoologo del Museo friulano di storia naturale di Udine Luca Lapini. Lo sciacallo morto il primo giorno di febbraio è stato ritrovato «vicino a Buja, sull'autostrada che porta verso Tarvisio, prima del casello di Gemona, nello stesso punto in cui in passato era stato investito un altro esemplare circa un anno fa. Era entrato dallo stesso buco: bisognerebbe tappare queste forature nella recinzione per evitare gli investimenti degli animali selvatici». Nel 2019 la media degli esemplari travolti era stata di uno al mese, per un totale di 12 animali investiti, 4 in più del 2018. A inizio gennaio uno sciacallo travolto da un'auto era stato recuperato sul raccordo autostradale 13 della E70 che porta a Trieste e alla Slovenia e a metà mese era stato recuperato un maschio investito sulla tangenziale Nord di Udine, a Tavagnacco

IL LUPO

Nel frattempo gli esperti hanno esaminato i resti del lupo morto investito sulla Cimpello Sequals. L'esame è stato fatto il 4 febbraio scorso all'università di Udine, grazie alla collaborazione fra l'ateneo friulano, il Museo di Storia naturale e Izs. «Da questi accertamenti sembra possibile stimare che il grosso animale, di 35.600 grammi, quasi 36 chili, avesse circa due anni. Potrebbe dunque essere uno dei sei cuccioli nati nei magredi tra Cordenons e Maniago (Pordenone) nell'aprile 2018, tre dei quali sono già deceduti per cause varie. Una mortalità del 75% delle cucciolate di lupo nel corso dei primi due anni di vita viene considerata abbastanza fisiologica. Ricordiamo che in Italia la specie pare ormai fuori pericolo, con contingenti popolazionali stimati fra i 1600 e i 2000 esemplari, sia di provenienza italiana, sia dinarico balcanica», conclude Lapini.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA