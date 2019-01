Un altro pestaggio della baby gang

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AGGRESSIONEVENEZIA Un'altra aggressione da parte di un gruppo di ragazzini, ancora una volta nel cuore di Venezia, a due passi da campo San Polo. Stavolta, ad avere la peggio, sono stati tre ventenni, un veneziano e due amici di fuori città, che sono stati rapinati dei soldi che avevano in tasca, circa 120 euro. Per farsi consegnare il denaro il più aggressivo dei minorenni ha indossato un tirapugni con cui ha colpito al volto il giovane veneziano. Poi i ragazzini - in tutto sette, all'apparenza tra i 15 e i 17 anni - si sono dati alla...