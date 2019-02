CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un altro morto su cui si allunga lo spettro del batterio killer che potrebbe aver contratto nel corso di un intervento chirurgico al cuore eseguito a Treviso. Franco Costa, 76enne veneziano residente a Lamon (Belluno), è deceduto giovedì nell'ospedale di Feltre per un'endocardite (infiammazione del rivestimento interno del cuore) su una valvola aortica artificiale. Il caso è finito al centro di un esposto che ha portato la Procura di Belluno a disporre l'autopsia per accertare le cause della morte. E il pensiero è subito corso a...