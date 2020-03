L'area tra Mestre, Favaro e Zelarino è quella che sta pagando un tributo pesante in termini di vittime (per o con) coronavirus è oggettivo. Lo dicono i dati: in questa sorta di triangolo delle Bermude del Covid si contano 12 morti in 25 giorni, un quarto del totale di tutta l'area metropolitana (49). L'ultimo di questa lunga scia è Francesco Scaramuzza, 52enne di Favaro, malato da tempo e spirato ieri nel reparto di Terapia Intensiva dell'Angelo. Prima di lui, un lungo elenco fatto di undici nomi: undici persone che hanno pagato un prezzo altissimo al nemico invisibile. Una settimana fa, l'Ulss nella mappa dei contagi dava solo tra Zelarino e Trivignano 25 casi, a Chirignago altri 16. A questi si aggiungevano poi quelli di Mestre (38 casi), i 16 di Favaro e i 10 di Marghera. Numeri vecchi, ma che proiettati ad oggi hanno un loro peso. Intanto il bollettino di ieri di Azienda Zero ha segnato una ripresa lenta dei contagi: sono stati 40 in una sola giornata, ben al di sotto della media della scorsa settimana, quando si era registrata anche una punta massima di 110 positivi in un giorno solo. Un aumento lieve dimostrato anche dallo studio dell'Università di Padova. Crescono invece ancora i decessi, arrivati a 49 in totale. Oltre a Scaramuzza, ieri a Mestre è spirato anche Alfredo Lella, 73 anni di Martellago.

