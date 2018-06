CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un altro morto in montagna. In soli due giorni tre i morti sulle montagne bellunesi. Due domenica e l'ultimo ieri sulle Tre Cime di Lavaredo. È morto per uno scrupolo: per procedere in montagna nella massima sicurezza. Non ha avuto scampo Matthias Bäcker, 46enne rocciatore tedesco di Neustadt, che è stato travolto dal grosso masso della Cima Grande di Lavaredo. L'alpinista aveva sistemato l'ancoraggio con cui dovevano scendere lui, la fidanzata e l'amico: lui è andato avanti per sistemare la via ma è stato travolto dalla roccia, che si è...