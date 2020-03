Per un paio di giorni ci si era illusi che la conta delle vittime a causa del coronavirus stesse rallentando. Ieri la doccia fredda, con otto persone stroncate dalla malattia in una sola giornata. Sei decessi sono avvenuti negli ospedali della provincia, due in altre strutture in Lombardia. Due le vittime di Mestre, rispettivamente di 81 e 73 anni; una al Civile di Venezia di 84 anni; tre decessi si registrano all'ospedale di Dolo di 92, 85 e 81 anni. Quest'ultimo, originario di Valli di Chioggia, risulta la terza vittima della piccola frazione. Un ottantunenne è morto all'ospedale di Chioggia e un 82enne infine in quello di Jesolo. I contagi in provincia nel frattempo sono arrivati a quota 807, con 74 casi diagnosticati soltanto ieri.

Mentre gli ospedali sono costretti a far fronte all'emergenza sanitaria, altri veneziani all'estero vivono ore di angoscia nell'impossibilità di tornare a casa. È il caso di Tommaso Rocco, miranese di 22 anni, bloccato alle Antille dove lavora come cameriere in un resort: le autorità di francesi non autorizzano il suo rimpatrio. Dal 9 marzo invece un uomo di Campolongo Maggiore, Massimo Compagno, è bloccato in Marocco con la moglie Nejma, incinta al sesto mese, con una comitiva di connazionali che non riescono a fare ritorno a casa.

