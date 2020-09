VENEZIA Ancora un nuovo paziente in Terapia intensiva, ancora a Dolo. Salgono così a 3 le persone affette da Covid ricoverate in Rianimazioni negli ospedali del Veneziano: un incremento, quello registrato ieri dal bollettino di Azienda Zero, che segue di ventiquattr'ore il +1 messo nero su bianco lunedì sera. A cui aggiungere un nuovo decesso, il 327esimo per il Veneziano dall'1 marzo e il primo nell'ultima settimana. Adesso sono quindi 3 le persone in area critica: 2 a Dolo e 1 all'Angelo di Mestre. E così tanti, in Terapia intensiva, non lo erano da fine maggio quando il Veneziano aveva visto svuotarsi del tutto i reparti dove vengono curati i pazienti con il quadro medico più compromesso dal virus. In tutto salgono così a 24 il numero delle persone costrette su un letto d'ospedale dal contagio da Covid: una situazione sotto controllo dal momento che il fronte medico predisposto dall'Ulss 3 e dell'Ulss 4 prevede centinaia di posti letto, ma il fatto che ad aumentare per due giorni consecutivi siano i ricoveri - e nello specifico i ricoveri in Terapia intensiva - una certa attenzione la solleva.

Il resto del bollettino di Azienda Zero è in linea con le tendenze dei giorni scorsi. I nuovi casi registrati tra le 17 di lunedì e le 17 di ieri sono stati 23, che hanno portato il conto totale dei malati Covid dal 22 febbraio a 3.582, il che vuol dire che nel giro di poco meno di una settimana ci sono stati 152 contagi (erano 3.430 i casi totali alle 17 di martedì 8 settembre, ndr). Salgono, di poco, gli attualmente positivi che arrivano a toccare quota 426 (+6). Tornano a crescere, dopo una flessione dei giorni scorsi, anche le persone in isolamento fiduciario, risalite a 1.268: di queste, 315 sono positive al coronavirus e 554 sono invece dei contatti, cioè persone rimaste vicine a chi è poi risultato positivo al Covid-19. Nel conto delle persone in quarantena sono inseriti anche 372 viaggiatori che sono tornati dai paesi considerati a rischio per l'alto numero di contagi.

Nicola Munaro

