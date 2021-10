Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DECESSOTREVISO Il Covid fa un'altra vittima. Ieri ha perso la vita un uomo di 67 anni, non vaccinato. Salgono così a 1.845 i lutti registrati nella Marca in poco più di un anno e sette mesi di epidemia. Due pazienti restano ancora in Terapia intensiva. Si tratta di un 40enne di Castelfranco, dichiaratamente No-Vax, e della donna rumena di 45 anni che era impegnata nella vendemmia a Valdobbiadene, dove condivideva la stanza con la...