LA GIORNATA

BELLUNO Ancora un decesso, ma il totale dei casi positivi comincia a scendere. Ma anche se si comincia a intravedere la possibile discesa della curva del contagio in provincia, ieri è stata comunque un'altra giornata di lutto ieri: il covid 19 ha strappato alla vita Gioacchino Casagrande, 68enne di Belluno, per anni vicepresidente del Cai e ex segretario della stazione del Soccorso Alpino di Belluno. Era ricoverato in Pneumologia covid al San Martino ed è deceduto nella notte del 22 aprile.

IL BOLLETTINO

Salgono a 68 le vittime del covid in provincia tra ospedale e case di riposo: numero che conteggia solo quelle che avevano avuto un tampone prima del decesso (anche ieri è deceduta una 81enne alla casa di riposo Trichiana per sospetto covid, ma non avendo il tampone non rientra nel numero delle vittime del virus). Ma le buone notizie arrivano sul fronte del contagio. I casi attualmente positivi sono scesi di diverse unità in sole 24 ore: secondo il bollettino di Azienda Zero ieri erano 705 i bellunesi con tampone positivo. E anche sul fronte del totale dei tamponi positivi i numeri fanno ben sperare: nell'ultimo giorno, sono appena 8 i casi positivi in più. Per un totale di 987, da quando è iniziata l'emergenza (è il totale dei casi dall'inizio dal 21 febbraio comprensivi di guariti e decessi). Altre buone notizie: crescono di 14 unità i guariti, arrivati ora a 224. Stabili i ricoveri: c'è un ingresso in più nell'area non critica del San Martino (44 complessivi), restano 7 i pazienti in terapia intensiva, mentre l'ospedale di comunità di Belluno (con 16 ricoveri) e quello di Agordo (19) non hanno ulteriori ingressi. Un esercito di bellunesi in isolamento domiciliare: 1327. Il numero totale tamponi effettuati per ricerca nCoV al 23 aprile 2020 ammonta a 16.005.

IL RICORDO

Giocchino lascia un grande vuoto in città e nel mondo del volontariato in cui si era impegnato fin da ragazzo. Socio del Cai da oltre 50 anni, membro attivo del Cnsas negli anni Ottanta era anche nel consiglio direttivo dell'associazione Acat Belluno, oltre a essere servitore-insegnante e come tale a seguire qualche club. Al volontariato si era dedicato ancora di più da quando, anni fa, era andato in pensione dopo una vita di lavoro all'Inps di Belluno. L'associazione Acat lo ricorda come «una persona di una grande sensibilità e grande solidarietà sul piano umano: manca a chi lo ha conosciuto e lascia il segno indelebile in tutti noi». «È mancato - afferma Maurizio Frezzato, il presidente Acat Belluno di una decina di anni fa che lo ha conosciuto - un uomo di quella famosa società solida, che si contrappone a quella liquida dei giorni contemporanei. Un uomo con riferimenti valoriali importanti che davano benessere a tutti. Ha dato tanto alla nostra associazione». Gioacchino è stato da sempre attivo nella sezione Cai Belluno e ha ricoperto cariche direttive fra cui è stato vicepresidente della sezione con presidente Alessandro Farinazzo. Grande amante della montagna, ha seguito con grande attenzione l'escursionismo giovanile.

Olivia Bonetti

