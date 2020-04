IL QUADRO

UDINE La nuova ordinanza del governatore Massimiliano Fedriga pare essere stata ben interpretata. Non si sono visti runner o persone intente in lunghe passeggiare, distanti chilometri da casa. Via l'obbligo dei 200 metri, questo sì, ma non è un libera tutti e in Fvg il messaggio è passato abbastanza chiaramente. Che poi i cittadini si siano dimostrati ligi alle regole lo dimostrano anche i numeri dei contagi da Covid-19, sempre più contenuti. Complessivamente le persone positive al coronavirus sono 2.520 e con solo 38 casi in più. 206, invece, i decessi, 4 nella giornata di ieri che ha colpito particolarmente il pordenonese con 3 morti e un'anziana ospite della casa di riposo di Lovaria. Si tratta della 99enne Maria Luisa Lorenzetti, la quinta vittima registrata nella struttura. Il territorio più colpito rimane però quello di Trieste con un totale di 106 vittime, seguono Udine (59), Pordenone (38) e Gorizia (3). Sono 166 gli ospedalizzati e 28, in calo, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tra cui una bambina di 3 anni al Burlo Garofolo. Rimangono più di mille, precisamente 1.112, le persone in isolamento domiciliare, ma in Fvg si continua a guarire: 628 i totalmente guariti e 380 le persone senza più sintomi, considerate clinicamente guarite anche se non risultano ancora negative al tampone.

CASE DI RIPOSO

L'attenzione si sposta fuori dagli ospedali, nelle case di riposo dove la situazione è critica e dove continua a crescere il numero delle vittime. Nel contesto delle residenze per anziani spiega il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi - ci sono due modelli: le realtà grandi e organizzate e quelle di dimensioni più ridotte, dove esiste un regime di promiscuità con gli altri inquilini dello stesso stabile e non c'è la possibilità, all'interno della residenza, di creare percorsi differenziati tra gli ospiti positivi e quelli non contagiati. Per queste situazioni saranno necessari trasferimenti delle persone infettate in altre strutture. Nel frattempo sono partiti gli esami dei tamponi sia agli ospiti sia agli operatori, ampliando lo screening anche agli inquilini dell'edificio dove si trova la casa di riposo e si stanno sanificando gli spazi comuni. Sulle case di risposo interviene anche il Pd chiedendo la convocazione di una commissione per contribuire a capire come porre un freno ai decessi nelle strutture che ospitano i nostri anziani afferma la consigliera regionale dem, Mariagrazia Santoro -oggi, a fronte della dichiarazione di Riccardi, che oltre il 50% dei decessi per Covid-19 è avvenuto nelle residenze per anziani, non può che crescere la preoccupazione. Chiediamo infine - conclude - che si continui a mantenere in capo alla III Commissione il ruolo di interlocutore privilegiato dell'azione del governo regionale.

CONTRIBUTI

La Regione mette sul piatto 16 milioni di euro come riconoscimenti economico agli operatori del Servizio sanitario regionale coinvolti, direttamente o indirettamente, all'emergenza. E' pronta la proposta di accordo da presentare alle rappresentanze sindacali, come rende noto Riccardi a margine di un incontro in videoconferenza con i sindacati sul tema delle risorse aggiuntive regionali. Nel dettaglio, si tratta di 16 milioni, di cui 6,5 milioni andranno a integrare lo stipendio di chi ha lavorato nell'ambito delle prestazioni sanitarie per il Coronavirus, una cifra che si può estendere a 7,3 milioni qualora si rivedano determinate linee progettuali. La proposta prevede un incentivo differenziato in base al rischio: alto e medio. In base a questo schema saranno le Aziende sanitarie a effettuare una ricognizione per individuare il personale interessato dal provvedimento.

BARELLA

PrimaCassa ha deciso di donare una barella di biocontenimento del valore di 8mila euro per l'ospedale di Tolmezzo-San Daniele e il Presidio di Gemona su richiesta della stessa struttura. La Filcams Cgil chiede l'applicazione delle stesse misure previste per gli operatori sanitari degli appalti di pulizia degli ospedali, compresi i tamponi e i test sierologici. La sicurezza deve essere una di quelle materie sulle quali non è più accettabile fare distinzioni tra lavoratori afferma Francesco Buonopane di Filcams Cgil sottolineando come in Fvg scarseggino ancora i dispositivi di protezione individuale per quantità e qualità richieste e previste.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

