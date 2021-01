IL BILANCIO

VENEZIA Il saliscendi si conferma mentre nelle residenze per anziani torna a materializzarsi l'incubo della diffusione del contagio dopo che, nelle scorse settimane, c'era stata un'importante battuta d'arresto.

LA GIORNATA

Dopo i 728 di giovedì, ieri si sono registrati 492 nuovi positivi in ventiquattr'ore, esempio lampante, questo, di come l'altalena dei contagi non abbia lasciato il Veneziano e di come sia lontana la strada di una discesa forte e continua. Con i positivi di ieri i casi totali sono saliti a 44.124 dall'inizio della pandemia - fissata nel 22 febbraio per il Veneziano - mentre gli attualmente positivi hanno subito una battuta d'arresto scendendo a 13.460. In calo (-15) anche il numero complessivo dei ricoverati (a ieri sera 538) negli ospedali dell'Ulss 3 e dell'Ulss 4: di questi in 56 (-2) sono in Terapia intensiva. Non smettono di crescere invece i decessi: ieri ce ne sono stati altri 16 e il complessivo va a quota 1.233. Scatta però di nuovo l'allarme nelle case di riposo del territorio dell'Ulss 3 dove gli anziani positivi in struttura sono 356 a cui si aggiungono i 22 anziani ricoverati. Sommando i due numeri, si scopre che la percentuale degli anziani positivi è tonata a salire fino al 12,03%. Più contenuta la situazione tra gli operatori: positivi in 182 su 3.551, il 5,13%.

LE VITTIME

Il Covid non ha lasciato scampo alla famiglia Borella, portandosi via nel giro di poche ore prima Pietro detto Piero e poi Giovanna, la Giò. I due lasciano l'unica figlia, Esmeralda, che vive a Treviso con i suoi Bianca e Alvise. La loro storia ha scosso molto chi li conosceva, dato che Piero se n'è andato nel suo letto nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, mentre Giò si è spenta giovedì sera, dopo nove giorni di lotta contro il virus. Sposati da 58 anni, insieme da oltre sessanta, erano una coppia benvoluta da chi li conosceva, soprattutto tra gli amici di Dorsoduro: «Legatissimi - ricorda la figlia - stavano bene e avevano una vita serena. La sera in cui è mancato mio padre era lucido, aveva una febbriciattola, ma niente di più, probabilmente questo virus colpisce anche nei punti deboli e così se n'è andato per un'aritmia». Diversa la tragica esperienza di Giovanna: «Era di Milano, si erano conosciuti al Lido, il Covid crea un senso di impotenza, perché per nove giorni non ha potuto avere contatti con nessuno, lascia quasi un senso di colpa. Non posso che ringraziare i medici che le sono stati vicino, su tutti il primario Andrea Bonanome e Anna Nogara». La triste difficoltà nell'andare avanti dopo un doppio colpo di questo tipo fa da contraltare al ricordo: «Mio padre era pragmatico, lei artistica, astratta, si compensavano. Per i caratteri, mio padre diceva sempre che sarebbe voluto sopravvivere due giorni alla moglie perché non si sarebbe organizzata. In gioventù amavano i viaggi, il bridge e lo sport».

Esmeralda ha un solo rammarico: «Non vedo l'ora che arrivi il vaccino, se fossero riusciti a resistere un mese in più, forse tutto questo non sarebbe accaduto e la storia sarebbe diversa. Se potessi, mi vaccinerei domani perché evita tragedie umane. Perdere un genitore non è facile, due è davvero dura».

Tomaso Borzomì

Nicola Munaro

