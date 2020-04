MESTRE-MARTELLAGO Anche

Valter Tessarotto non ce l'ha fatta: lutto da coronavirus a Martellago, dove il 77enne era nato, e ad Asseggiano, dove si era trasferito da trent'anni con la sua famiglia. Tessarotto, cardiopatico, aveva cominciato a stare male il 10 marzo, con febbre e tosse. Il 16 marzo il ricovero all'Angelo, dove poi è stato intubato e trasferito all'ospedale di Mirano, in Terapia intensiva. Ieri mattina la tragica notizia del suo decesso. «Dal 23 marzo non si è più svegliato - racconta la sorella Graziella -, La settimana scorsa gli avevano ridotto l'ossigeno e pareva potesse farcela, ma poi sono subentrati problemi al cuore e il suo fisico debilitato non ha retto». Nato a Martellago dalla storica famiglia dei Tessarotto, Valter ha abitato in paese fino al 1989 quando si è sposato e con la moglie Stefania, da cui ha avuto due figli, si è stabilito nella vicina Asseggiano. Operaio alla Veneta Pali e, prima della pensione, alla Speedline, aveva mantenuto strettissimi legami e contatti con il suo paese d'origine. «Valter era una persona squisita lo ricorda il fratello Gianni -, non si tirava mai indietro, sempre disponibile con tutti». Tessarotto lascia la moglie Stefania, i due figli Matteo e Lisa, i fratelli Gianni, Graziella e Annalisa e un vuoto immenso tra parenti, amici e conoscenti. (n.der.)

