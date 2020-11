I CONTROLLI

SEDICO I tamponi per accertare la positività al Covid 19 si potranno effettuare anche al palaRicolt. Il servizio non sarà fornito a tutti, ma andrà ad indirizzarsi comunque ad una parte significativa della popolazione locale. Il Comune di Sedico e Luxottica, infatti, hanno sottoscritto ed avviato un accordo di cooperazione per l'effettuazione di campagne di screening ai familiari dei dipendenti e collaboratori in servizio negli stabilimenti Luxottica di Sedico (che occupano, ricordiamo, circa 2500 persone). Il progetto avrà scadenza solo al termine dell'emergenza epidemiologica. Con questo accordo, a fronte della messa a disposizione gratuita da parte del comune degli spazi del palasport di Ricolt, Luxottica si impegna ad ammettere alle campagne di screening periodico anche i dipendenti e collaboratori del Comune di Sedico, su base volontaria e senza oneri per il Comune.

IL PERSONALE

L'azienda si impegna anche ad assicurare la collaborazione con i medici di base operanti sul territorio che dovessero trovarsi ad eseguire tamponi ai propri assistiti nei medesimi spazi esterni. «Il Sistema Welfare Luxottica commenta il sindaco di Sedico, Stefano Deon - rappresenta un modello di riferimento nel panorama industriale italiano con iniziative di natura economica, sanitaria, educativa e sociale per i dipendenti e i loro familiari. E' ispirato ad un rigoroso principio di sussidiarietà rispetto al welfare pubblico e si propone di sostenere le comunità locali nelle quali Luxottica è presente, affiancandosi alle reti istituzionali sia progettualmente sia operativamente». Luxottica ha da tempo intrapreso numerose azioni di tutela dei propri dipendenti e collaboratori, rispetto all'emergenza sanitaria in corso garantendo tra l'altro, appunto, la possibilità di effettuare tamponi su base volontaria. Adesso l'azienda, nell'intento di ampliare le iniziative di welfare territoriale, intende estendere tali misure di screening, su base volontaria, anche ai familiari dei propri dipendenti e collaboratori in servizio negli stabilimenti di Sedico.

L'AREA

«A tal fine spiega Deon Luxottica aveva richiesto al Comune di Sedico di poter disporre di locali adeguati per dare corso, periodicamente, a campagne per l'effettuazione di tamponi per prevenire la diffusione del virus Sars Cov-2, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica. Anche a seguito di vari contatti informali e di sopralluoghi sul territorio comunale per ricercare luoghi adeguati abbiamo individuato alcuni locali del palazzetto dello sport di Ricolt e del parcheggio pertinenziale quale sede idonea per l'effettuazione delle campagne di screening».

I TERMINI

Il Comune si è reso pertanto disponibile a concedere l'uso, a titolo gratuito, di questi spazi, purché siano utilizzati senza interferire con altre attività eventualmente in corso, e assicurando la creazione di percorsi di accesso segnalati, separati ed esclusivamente dedicati ai soggetti che intendano sottoporsi a tampone. Luxottica dovrà anche garantire periodicamente pulizia, igienizzazione e sanificazione degli spazi e ammettere appunto alla campagna di screening anche i dipendenti del Comune di Sedico. Il progetto è partito il 24 novembre e avrà scadenza appunto solo al termine dell'emergenza epidemiologica. Il Comune di Sedico, in particolare, concede a Luxottica l'uso, a titolo gratuito, dei locali del Pronto soccorso, i servizi igienici attigui, posti al piano terra del Palazzetto dello Sport, l'area esterna ed il parcheggio. Il tutto fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ma limitatamente alle giornate in cui Luxottica darà corso a queste attività di screening. In via indicativa il progetto prevede un impiego di due settimane ogni 30 giorni.

Egidio Pasuch

© RIPRODUZIONE RISERVATA

