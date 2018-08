CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un accorato appello al Governo giallo-verde affinché al Comune vengano affidati i fondi necessari a dotare di armi gli agenti della Polizia locale e a potenziare l'impianto di videosorveglianza cittadina. A rivolgerlo è il sindaco Massimo Bergamin dopo la brusca escalation di rapine violente e furti che si sono susseguiti negli ultimi giorni in Polesine. Non è possibile sentirsi in continuo pericolo mentre ci si trova in casa propria - ha detto ieri il sindaco - Appena ho saputo di quanto accaduto agli anziani di Giacciano con Baruchella,...