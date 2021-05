Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sono sei i nuovi positivi al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore. Scende così a 458 il numero delle persone attualmente positive al virus. Ieri sono anche usciti dalla terapia intensiva due pazienti, uno solo rimane ricoverato in rianimazione a Belluno (ieri non c'è stato alcun decesso) . Trenta in totale le persone ricoverate in provincia. A ieri sera sono state somministrate in Ulss Dolomiti oltre 85 mila dosi di vaccino anti...