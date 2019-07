CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un 28enne di Adria, Marco Spano, già conosciuto alle forze dell'ordine per vicende legate allo spaccio di stupefacenti, è stato arrestato alle 4 di ieri mattina dai carabinieri per tentato omicidio. Al termine di un alterco, lunedì sera aveva aggredito e colpito al torace con un coltello un 56enne residente nella stessa cittadina polesana, Alberto Bondesan, anch'egli noto nell'ambito del mondo dello spaccio di stupefacenti in città. Il ferito, trasportato d'urgenza in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È in prognosi...