Un 23enne in trappola «Si sentiva invincibile»

L'OPERAZIONETREVISO Si sentiva invincibile, scaltro e certamente non era scontento di tutta l'attenzione mediatica per quegli incendi che ormai, in modo sempre più frequente, amava appiccare durante la notte alle auto in sosta. Questa sicurezza, il piacere per il brivido e un pizzico di follia lo hanno tradito. Sono finalmente giunte al capolinea le scorribande di un disoccupato trevigiano di 23 anni, Daniele Martorana, il piromane che per mesi ha colpito nella prima periferia trevigiana, tra via Pinelli, via Cacciatori e vicolo Fratelli...