Ultraleggero su una casa: due morti

Un impatto improvviso e violentissimo ha scosso la tranquillità serale dui via Giorgione a Caerano San Marco dove un ultraleggero appena decollato dal vicino campo volo, aveva perso quota e si era schiantato contro il comignolo e il muro esterno di un'abitazione per poi adagiarsi sul terrazzino. Per le due persone a bordo non c'è stata speranza. Sono morte praticamente sul colpo. A perdere la vita un pilota esperto, Mario Ceccato, 70enne di Onigo di Pederobba, asso del volo e cultore dei velivoli in legno che costruiva con le sue mani, e...