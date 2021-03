I TURISTI E IL CONTAGIO

BELLUNO Ennesima domenica di code e rallentamenti sulle strade della provincia. Se in Comelico c'è stato un minore afflusso rispetto agli ultimi fine settimana lo stesso non si è potuto dire per Cadore, Zoldo, Agordino e Feltrino. Dagli immancabili rallentamenti lungo la 203 Agordina al nodo di Longarone i disagi per i residenti non sono mancati neanche ieri e anzi, se ne sono aggiunti di nuovi: l'autostrada A27 (in territorio trevigiano) ha subito forti rallentamenti, dopo le 18 il lungo serpentone procedeva a velocità moderata nel tratto compreso tra Fadalto Alpago e Vittorio Veneto nord a causa del traffico intenso. Disagi anche sulla Feltrina dove le auto si sono trovate incolonnate. In Alpago, a Tambre, in serata c'è stato anche un incidente con dei feriti (sul posto il 118 e i volontari dei vigili del fuoco). Il tema dell'accoglienza dei turisti e del pericolo di contagi che ne deriva per un'eccessiva socialità è tra quelli che terranno banco nelle prossime settimane anche se, da oggi, il passaggio in zona arancione limiterà ulteriormente le possibilità di movimento. Bar e ristoranti saranno inoltre chiusi e potranno puntare soltanto sull'asporto. Il nodo viabilità si è dunque ripresento puntuale come ogni domenica (Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale, si è spinto in una dettagliata analisi di cosa non stia funzionando nella rete viaria bellunese, compreso l'abbandono del progetto Macchietto-Venas per risolvere i problemi della Valboite).

IL BOLLETTINO

Ma ieri oltre alle code ad essere osservate speciali sono stati anche i contagi. Nelle ultime 24 ore l'incremento dei postivi è di 52 unità portando quindi il numero degli attualmente contagiati, in provincia, a 905. Sono invece 69 le persone ricoverate (una in meno di sabato) negli ospedali della provincia. I pazienti più gravi, ricoverati in rianimazione, lottano per la vita negli ospedali di Belluno (in 6) e Feltre (4). Gli altri, fortunatamente meno gravi, si trovano in area non critica o negli ospedali di comunità.

