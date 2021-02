IL BILANCIO

VENEZIA Giro di boa, nell'Ulss 3 Serenissima, per il richiamo del vaccino contro il Covid per il personale sanitario e gli ospiti delle case di riposo, che in virtù delle 9.303 seconde dosi somministrate a ieri sera, ha superato la metà del totale. Si tratta di 15.353 tra operatori sanitari e sociosanitari dell'Ulss, i lavoratori degli ospedali pubblici e privati e delle Rsa, gli ospiti anziani di queste ultime, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. «Un lavoro senza sosta che continua a impegnare la nostra azienda sanitaria ogni giorno fa il punto il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben . Tra prime dosi e richiami, a ieri sera sono state somministrate 24.156 dosi vaccinali, di cui 8.031 a uomini e 16.125 a donne. Nel totale delle dosi, 18.420 sono state inoculate ad operatori sanitari e sociosanitari e 2.129 a ospiti delle strutture residenziali». Com'è noto, ci sono invece ritardi sul fronte delle nuove vaccinazioni a causa dello slittamento delle nuove forniture dei sieri. Oggi sono in arrivo all'ospedale dell'Angelo le nuove dosi dei vaccini Moderna con i quali, dal 15 febbraio, verranno effettuate le somministrazioni per gli anziani ottantenni e oltre non ricoverati: la prima a essere convocata, con lettera scritta, sarà la classe 1941. Anche per questi vaccini ci vorrà il richiamo, sempre 21 giorni dopo la prima iniezione.

Intanto, sul fronte pandemico, la giornata di ieri ha registrato sette morti, tornati sotto la doppia cifra, ma comunque superiori alle quattro di sabato, 69 nuovi contagiati e 10 ricoverati in meno. Numeri che confermano il sensibile miglioramento degli ultimi giorni. In particolare, è molto incoraggiante la contrazione dei nuovi infettati, scesi sotto le tre cifre, che ancora sabato erano a quota 209. Secondo il bollettino di Azienda Zero, i casi positivi totali in provincia dall'inizio dell'emergenza sono adesso 50.135, 6.573 gli attualmente positivi (erano 6.674 sabato) e 41.996 i negativizzati. I ricoveri totali, sommando quelli nell'Ulss 3 e nell'Ulss 4, sono scesi dia 276 di sabato ai 266 di ieri, di cui 20 (7,5%) sono in terapia intensiva. Nel dettaglio, nell'Ulss 3: all'ospedale dell'Angelo ci sono 33 degenti in area non critica e 5 in rianimazione; al Civile di Venezia 24+2; a Mirano 2+2; al Covid hospital di Dolo 76+9; a Chioggia 5+1; e ancora: 30 a Villa Salus, 23 al policlinico San Marco, 7 a Noale, 4 alla Stella Marina, 3 al Nazareth, 2 al Fatebenefratelli e alla Relaxxi, uno al San Camillo. Nell'Ulss 4 ci sono 34 degenti in area non critica e uno in rianimazione a Jesolo, mentre l'ospedale di San Donà, di Portogruaro e la casa di cura Rizzola sono ormai Covid free.

IL LUTTO

Il covid si è portato via anche Maurizio Pigozzo, 70 anni, fotografo di Mestre. L'uomo aveva un negozio di alimentare in via Col Dell'Orso ed era molto conosciuto in parrocchia a Santa Rita. Qui, oltre a essere il braccio destro di don Franco Gomiero, era conosciuto come il quasi sacrestano della chiesa, anche per le tante attività di volontariato a cui prendeva parte. Inoltre era il vicepresidente del il vice presidente del gran organo di Santa Rita. I funerali si terranno domani alle 11, nella chiesa di Santa Rita.

Alvise Sperandio

(Ha collaborato

Mario Secchi)

