SAN DONA' DI PIAVE Emergenza finita, riapre la Medicina di San Donà. E' andata avanti tutta la notte l'operazione di sanificazione del reparto diretto dal dottor Massimo Rizzi, che l'Azienda era stata costretta a chiudere a causa di un focolaio che aveva coinvolto una ventina di pazienti e due operatori. Unità chiusa, pazienti trasferiti al Covid-Hospital di Jesolo, oltre che in altre strutture (quelli non contagiati) ed avvio di una massiccia sanificazione. Oggi, dunque, la situazione dovrebbe normalizzarsi.

Intanto ieri l'Ulss 4 ha ufficializzato l'attivazione della sezione 4 del reparto malattie infettive, diretto dal dottor Lucio Brollo. Con l'apertura di questa sezione da 16 posti, l'ospedale di Jesolo arriva ad una capienza di 90 posti letto; oltre a questi l'organizzazione indicata per il Covid-Hospital prevede altri 14 posti di terapia intensiva e 4 di terapia semi-intensiva. L'occupazione dell'ospedale della città balneare ora è di 73 pazienti ricoverati alle Malattie infettive; i posti letto di terapia intensiva e di terapia semi-intensiva sono tutti occupati. Inoltre, altre 29 soggetti positivi sono ricoverati alla Rizzola e 21 alla casa di riposo Stella Marina di Jesolo.

Dall'azienda sanitaria un aggiornamento dei contagi: dopo il picco di 260 registrato martedì 1. dicembre, mercoledì i nuovi positivi nel Veneto Orientale erano stati 80, giovedì 77 e ieri 99. Il numero complessivo dei contagiati è attualmente di 1107, con un trend diminuito rispetto i giorni scorsi, ma ancora elevato. La percentuale dei positivi, raffrontata alla popolazione del Veneto orientale, è dello 0,5%, mentre la percentuale dei tamponi positivi sul totale degli eseguiti si mantiene sul 10%.

«Avvicinandosi le festività natalizie è il nuovo appello del direttore generale, Carlo Bramezza invitiamo la popolazione a limitare gli spostamenti e, in particolare, ad evitare di recarsi in luoghi affollati. In caso di presenza di persone esterne al nucleo familiare, si consiglia vivamente di utilizzare la mascherina, di mantenere la distanza e igienizzare le mani. Queste accortezze possono limitare la circolazione del virus». Ieri al Covid-point di San Donà il coordinatore Nordest del corpo militare Ordine di Malta, magg. Giordano Emo Capodilista, ha fatto visita ai richiamati che stanno affiancando gli operatori dell'Ulss 4.

