Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ULSS 4Qualche lamentela ai punti-Covid del litorale con affluenza sempre elevata per i tamponi, anche se leggermente inferiore rispetto ai giorni scorsi, forse perché i tamponi da lunedì sono a pagamento. Non si sono più verificate le accese proteste dei turisti tedeschi che lunedì scorso a Bibione volevano rovesciare il pullman adibito ai tamponi, dopo aver scoperto che erano a pagamento e avevano gridato alla truffa. Anche se come...