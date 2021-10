Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ULSS 4PORTOGRUARO Sono 15 le classi in isolamento nell'Ulss 4. Non accenna a calare il numero dei contagi sulle scuole. Secondo i dati forniti ieri dall'azienda sanitaria, i gruppi classe che si trovano in isolamento perché sono state riscontrate delle positività tra gli alunni sono 15. Evidentemente protetti dalla barriera del vaccino, le classi degli istituti superiori che non stanno frequentando le lezioni in presenza sono solo 3.Sei...