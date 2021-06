Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SERVIZIOSAN DONA' DI PIAVE Ad Eraclea, Portogruaro e Cavallino-Treporti. È in questi tre Comuni del Veneto Orientale che hanno aderito le prime farmacie abilitate al servizio vaccinazione contro il Covid-19. Lo ha comunicato la direzione generale dell'Ulss4. Si tratta di: Farmacia Gerardo Fabroni, in via Fondaco 2 ,a Portogruaro, telefono 0421/71023; Farmacia Luigi Baldissin, in via Cadorna 25, a Stretti di Eraclea, telefono 0421/62258; Farmacia...