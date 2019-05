Ulss 4, la promessa di Bramezza: «Mille assunzioni nel quinquennio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN DONÁ Quasi mille assunzioni in cinque anni. E' il primo numero che il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, mette sul piatto quando si parla di personale nell'azienda sanitaria del Veneto Orientale. «L'Ulss 4 ha certamente difficoltà ad assumere personale medico per la carente disponibilità sul mercato, come del resto avviene nelle aziende sanitarie di tutta Italia continua Bramezza , qui però non c'è motivo per allarmarsi. Pur continuando costantemente la ricerca di personale, e su questo fronte aderiamo a tutti i...