ULSS 4JESOLO Contagi in costante aumento in tutto il Veneto Orientale. E l'Ulss4 valuta l'apertura di un secondo modulo di malattie infettive all'ospedale di Jesolo. E' l'effetto della crescita dei nuovi positivi, tanto che ieri l'ultima rilevazione ha indicato 160 casi di contagio in un solo giorno. Di fatto un trend che segue l'andamento regionale ma che non può essere minimamente sottovalutato. Anche perché il totale delle persone...