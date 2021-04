Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ULSS 3VENEZIA «Stiamo facendo uno sforzo enorme ma non ancora sufficiente a raggiungere l'obiettivo che abbiamo fissato: stiamo lavorando con i medici di medicina generale per le vaccinazioni dei settantenni e i passi in avanti sono stati delineati tutti. È logico, però, che anche i medici di base debbano fare uno sforzo per l'obiettivo». L'obiettivo di cui parla Edgardo Contato, direttore generale dell'Ulss 3, è il vaccinare più...