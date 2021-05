Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ULSS 3VENEZIA Per le aziende bisognerà aspettare la cabina di regia di Roma, nonostante in molte, da Fincantieri alla San Benedetto passando per Avm e Veritas, si siano fatte avanti proponendosi per vaccinare loro stesse i propri dipendenti. Ma sul tavolo del direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato, si fa avanti un nuovo capitolo tutto da scrivere, quello delle vaccinazioni tra gli operatori del turismo. E sono pagine...